Выведенных из ФРГ солдат США хотят оставить в Европе: что предложил Науседа

Литва выразила готовность разместить у себя максимальное число американских военных. При условии, что Вашингтон решит перебросить их из Германии. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
«Прежде всего мы заинтересованы в том, чтобы эти солдаты, которые, возможно, будут выведены из Германии, остались в Европе. Мы в Литве готовы принять столько союзников, сколько сможем», — сказал Науседа в рамках совместной пресс-конференции с польским президентом в Капчаместисе.
Польский лидер Кароль Навроцкий также подтвердил, что его страна готова принять войска США, поскольку нужная для этого инфраструктура уже создана.
По словам Науседы, Литва ожидает, что к концу 2027 года на ее территории полностью разместится бригада ФРГ численностью в 5 тыс. человек. Помимо этого, сейчас в республике находятся свыше 1000 американских военных. При этом литовская сторона готова размещать их в будущем в еще большем количестве.
Напомним, накануне хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил о планах США сократить войска в ФРГ более чем на 5 тыс. солдат.
Министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал на слова Трампа. Он подчеркнул, что решение о выводе военных США из ФРГ было предсказуемым.