«Живой труп»: опубликованы свидетельства о последних днях Третьего рейха

ФСБ России опубликовала архивные показания последнего командующего обороной Берлина генерала Гельмута Вейдлинга. Документы рассекретили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Берлин пал 2 мая 1945 года под ударами Красной армии. В этот же день Вейдлинг сдался в плен. Уже 6 мая он дал показания разведотделу штаба 1-го Белорусского фронта.
По словам Вейдлинга, во время визита в Имперскую канцелярию 23 апреля 1945 года он был потрясен состоянием Адольфа Гитлера, которого назвал «живым трупом».
Фюрер тогда еще рассчитывал на контрнаступление 12-й армии генерала Венка и частей 9-й армии, которые должны были прорвать окружение и спасти Берлин. На следующий день Вейдлинг был назначен командующим обороной города.
Однако уже к 26 апреля стало ясно, что план провалился. Немецкие войска не смогли прорвать позиции Красной армии, а кольцо окружения вокруг Берлина продолжало сжиматься.
В своих показаниях генерал писал о катастрофической нехватке боеприпасов, прекращении снабжения с воздуха и тяжелейшей гуманитарной ситуации в городе.
Вейдлинг утверждал, что к 27 апреля пришел к выводу о бессмысленности дальнейшего сопротивления и необходимости либо прорыва из города, либо капитуляции ради спасения мирных жителей.
Генерал рассказал, что 30 апреля во время очередного визита в рейхсканцелярию ему сообщили о самоубийстве Гитлера. По его словам, информацию передали Йозеф Геббельс, Мартин Борман и генерал Ганс Кребс, который позже безуспешно пытался вести переговоры с советским командованием о перемирии.
В ФСБ напомнили, что в 1952 году Военный трибунал МВД Московского военного округа признал Вейдлинга виновным в военных преступлениях и приговорил его к 25 годам заключения.
Ранее ФСБ рассекретила материалы, содержащие сведения о массовых убийствах советских военнопленных в нацистских лагерях. В находившихся под контролем Остеррайха на территории Украины лагерях погибли не менее шести тысяч человек.
Сайт KP.RU сообщал об опубликованных архивных данных о деятельности пособников нацистских спецслужб на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны. Следствием установлено, что ряд задержанных участвовали в карательных операциях против мирного населения.