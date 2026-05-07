В Хабаровске впервые показали «Катюшу» в составе Поезда Победы

ХАБАРОВСК, 7 мая. /ТАСС/. Поезд Победы встретили в Хабаровске в четверг, 7 мая. На одной из платформ была выставлена знаменитая мобильная реактивная система залпового огня БМ-13, известная под названием «Катюша», передает корреспондент ТАСС.
Поезд Победы, украшенный белыми цветами и елочными ветвями, прибыл на железнодорожный вокзал в центре города в 09:30 (02:30 мск), возвестив о себе шумным гудком и огромными столбами белого пара. Посмотреть на состав под тягой паровоза Ем № 3753, выпущенного в 1945 году, собрались семьи с детьми, активисты, представители органов власти, пожилые люди. На перроне в это время проходил праздничный концерт.
«Наверное, вы обратите внимание, что у нас появилась “Катюша”. Всегда традиционно это танки, это пушки, гаубицы, но в этом году появилась “Катюша”. Это символ Победы. Про нее слагали песни, стихи», — сказал начальник Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) Евгений Вейде. «Катюшу» в составе Поезда Победы показали впервые, уточнили ТАСС в пресс-службе ДВЖД.
В составе поезда также пассажирские вагоны для ветеранов, платформы и вагоны с экспонатами военной техники и историческими реконструкциями. У танков стояли солдаты в форме времен Великой Отечественной войны с оружием, на одной из платформ у техники сидела девушка, одетая по моде 40-х годов, — платье в мелкий цветочек, вязаная шаль, перчатки, бусы кораллового цвета. Из вагона-теплушки собравшимся махали девушки и парни в военном обмундировании. Желающим можно было посмотреть вагоны изнутри, детей больше всего заинтересовал локомотив, небольшую экскурсию по которому проводил для них машинист. Этот паровоз вывели из эксплуатации в 1980 году, но на протяжении всего этого времени он содержится в исправном состоянии и регулярно принимает участие в праздновании Дня Победы.
«Его необходимо поддерживать в рабочем состоянии. Задействовано очень много специалистов. И наш красавец сегодня здесь, в рабочем состоянии, радует наших детей, наших ветеранов. А это действительно память. Память о подвигах дедов, прадедов, которые ковали победу в военные годы», — сказал Вейде.
На станции Хабаровск-1 Поезд Победы пробыл 40 минут и после отправился на станцию Хабаровск-2. Поезд Победы выйдет также на маршрут в Приморье. 8 мая на направлении Первая Речка — Гайдамак — Владивосток будет задействован паровоз серии Л с бортовым номером 4287. Восстановленный в 2016 году локомотив регулярно используется в составе праздничных ретропоездов. 9 мая отправление туристского поезда под паровозной тягой запланировано в Южно-Сахалинске.