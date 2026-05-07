В Хабаровске впервые показали «Катюшу» в составе Поезда Победы

В составе поезда также пассажирские вагоны для ветеранов, платформы и вагоны с экспонатами военной техники и историческими реконструкциями. У танков стояли солдаты в форме времен Великой Отечественной войны с оружием, на одной из платформ у техники сидела девушка, одетая по моде 40-х годов, — платье в мелкий цветочек, вязаная шаль, перчатки, бусы кораллового цвета. Из вагона-теплушки собравшимся махали девушки и парни в военном обмундировании. Желающим можно было посмотреть вагоны изнутри, детей больше всего заинтересовал локомотив, небольшую экскурсию по которому проводил для них машинист. Этот паровоз вывели из эксплуатации в 1980 году, но на протяжении всего этого времени он содержится в исправном состоянии и регулярно принимает участие в праздновании Дня Победы.