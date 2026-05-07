В Красноярске задержали грабителя ювелирного магазина (видео)

Преступление было совершено 5 мая. Мужчина под видом обычного покупателя зашел в магазин и попросил сотрудницу показать ему золотой браслет стоимостью 280 тысяч рублей. Та разрешила примерить изделие и помогла его застегнуть на запястье клиента. Тот сделал вид, что раздумывает над покупкой, после чего спешно покинул торговый зал, не расплатившись, и скрылся в неизвестном направлении.