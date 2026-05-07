В Красноярском крае более 200 детей пострадали от присасываний клещей за неделю

За последнюю неделю в Красноярском крае зарегистрировано 692 случая присасываний клещей, из них 205 — среди детей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю. У одного из пострадавших, десятилетнего ребёнка, которого клещ укусил на придомовой территории в селе Никольское Идринско-Краснотуранского округа, медики подозревают сибирский клещевой тиф, однако диагноз пока не подтверждён. По данным управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю с начала сезона активности клещей общее число пострадавших достигло 966 человек. В регионе продолжаются акарицидные обработки, в том числе в местах массового отдыха. На сегодняшний день обработано 377 гектаров. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики и быть внимательными при посещении парков, скверов и лесных зон.