Глава поселка Тепличный назвал сроки возвращения снесенного «Алешеньки»

В поселке Тепличный Республики Хакасия планируют восстановить памятник солдатам Великой Отечественной войны «Вечная память», известный в народе как «Алешенька». О планах по возвращению монумента krsk.aif.ru рассказал новый глава Расцветовского сельсовета Иван Мосман.
Напомним, народный памятник снесли в 2023 году. На его месте строгий современный комплекс из темного камня с мемориальными плитами. За эту визуальную трансформацию экс-глава населенного пункта Анна Мадисон лишилась должности и получила год исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Суд возложил на администрацию обязанность восстановить «Алешеньку».
«Мы будем восстанавливать памятник рядом с мемориалом, — рассказал Иван Мосман. — Думаю, в ближайший год приступим к этому. Отношение у жителей к новому мемориалу, в основном, положительное. Там теперь не только фамилии участников ВОВ, но и фамилии участников СВО, и локальных войн… Это всё дальше будем продолжать вести. Восстановим и памятник, будет у нас ещё Алёшенька».
