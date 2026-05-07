Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава поселка Тепличный назвал сроки возвращения снесенного «Алешеньки»

Народный памятник планируют восстановить в течение года.

В поселке Тепличный Республики Хакасия планируют восстановить памятник солдатам Великой Отечественной войны «Вечная память», известный в народе как «Алешенька». О планах по возвращению монумента krsk.aif.ru рассказал новый глава Расцветовского сельсовета Иван Мосман.

Напомним, народный памятник снесли в 2023 году. На его месте строгий современный комплекс из темного камня с мемориальными плитами. За эту визуальную трансформацию экс-глава населенного пункта Анна Мадисон лишилась должности и получила год исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Суд возложил на администрацию обязанность восстановить «Алешеньку».

«Мы будем восстанавливать памятник рядом с мемориалом, — рассказал Иван Мосман. — Думаю, в ближайший год приступим к этому. Отношение у жителей к новому мемориалу, в основном, положительное. Там теперь не только фамилии участников ВОВ, но и фамилии участников СВО, и локальных войн… Это всё дальше будем продолжать вести. Восстановим и памятник, будет у нас ещё Алёшенька».

Напомним, ранее мы рассказали, как создавался и был разрушен монумент «Вечная память» и также узнали у Анны Мадисон, могла ли она поступить иначе.