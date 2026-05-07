Число задержанных авиарейсов растет в аэропорту Волгограда

В аэропорту Волгограда растет число авиарейсов, задержанных в результате ограничений на полеты на фоне угроз атак ВСУ. В настоящее время, согласно онлайн табло аэропорта, на более позднее время перенесены 16 авиарейсов — 7 на прилет и 9 на вылет. Это направления на Москву, Санкт-Петербург, Калининград и Казань.