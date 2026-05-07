В штаб-квартире ЕЭК открылась выставка «Наши Герои» к 81-й годовщине Победы

Экспозиция объединила фотографии родственников членов Коллегии и сотрудников ЕЭК, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Проект стал частью памятных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.
В галерее представлены 626 портретов ветеранов.
В выставочном пространстве размещены портреты 626 человек. Организаторы отмечают, что работа над проектом продолжалась несколько месяцев.
Для подготовки экспозиции были дополнительно изучены открытые архивные источники. По каждому ветерану созданы или обновлены биографические справки. Также удалось восстановить сведения:
о воинских званиях; о боевых подвигах; о наградах и знаках отличия; о фронтовом пути участников войны.
По словам организаторов, особое внимание уделялось достоверности исторических данных и сохранению семейной памяти.
Проект объединил сотрудников ЕЭК.
В ЕЭК подчеркнули, что выставка стала не только памятной акцией, но и возможностью для сотрудников рассказать истории своих семей.
Многие фотографии и архивные документы были предоставлены родственниками ветеранов. Часть сведений удалось восстановить благодаря архивным базам и материалам военных лет.
Организаторы считают, что такие проекты помогают сохранять связь поколений и передавать память о событиях Великой Отечественной войны молодежи.
Выставка приурочена ко Дню Победы.
Фотовыставка «Наши Герои» будет работать в штаб-квартире ЕЭК в дни празднования 81-й годовщины Победы.
В комиссии отметили, что память о ветеранах и участниках войны остается важной частью общего исторического наследия стран Евразийского экономического союза.
С экспозицией можно также ознакомиться на сайте Комиссии в разделе «Наши Герои».