Во Владивостоке может появиться прогулочная аллея на улице Калинина

В районе домов № 39−41 на улице Калинина во Владивостоке планируют создать прогулочную аллею со скамейками, освещением и новыми зелёными насаждениями. Реализовать проект могут в 2027 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: Администрация Владивостока

Сейчас эта территория включена в рейтинговое голосование, которое проходит на сайте za.gorodsreda.gosuslugi.ru. По его итогам будут выбраны пространства, которые благоустроят в приоритетном порядке.

Сегодня участок представляет собой протяжённый тротуар без мест для отдыха и урн, при этом ежедневно им пользуются тысячи жителей. Главная задача будущего благоустройства — сделать удобный пешеходный маршрут и комфортное общественное пространство, сообщает мэрия.

В рамках проекта планируется обновить покрытие дорожки, установить скамейки и урны, а также организовать освещение. Особое внимание уделят сохранению существующих многолетних деревьев и дополнительному озеленению территории.

Также здесь расположены мозаичные панно, которые имеют художественную и историческую ценность. При благоустройстве предусмотрена их возможная реставрация.

Итоговая концепция преображения территории будет формироваться с учётом мнения жителей города. Проголосовать за объект можно до 12 июня на сайте za.gorodsreda.gosuslugi.ru. Три территории, набравшие наибольшее число голосов, будут благоустроены в 2027 году.