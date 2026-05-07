Во Владивостоке может появиться прогулочная аллея на улице Калинина

Сейчас эта территория включена в рейтинговое голосование, которое проходит на сайте za.gorodsreda.gosuslugi.ru. По его итогам будут выбраны пространства, которые благоустроят в приоритетном порядке.
Сегодня участок представляет собой протяжённый тротуар без мест для отдыха и урн, при этом ежедневно им пользуются тысячи жителей. Главная задача будущего благоустройства — сделать удобный пешеходный маршрут и комфортное общественное пространство, сообщает мэрия.
В рамках проекта планируется обновить покрытие дорожки, установить скамейки и урны, а также организовать освещение. Особое внимание уделят сохранению существующих многолетних деревьев и дополнительному озеленению территории.
Также здесь расположены мозаичные панно, которые имеют художественную и историческую ценность. При благоустройстве предусмотрена их возможная реставрация.
Итоговая концепция преображения территории будет формироваться с учётом мнения жителей города. Проголосовать за объект можно до 12 июня на сайте za.gorodsreda.gosuslugi.ru. Три территории, набравшие наибольшее число голосов, будут благоустроены в 2027 году.