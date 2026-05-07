Житель Владивостока, насильно помещённый в психушку, выиграл кассацию

Девятый кассационный суд во Владивостоке отменил решения двух нижестоящих инстанций. Эти суды признавали законными действия полиции, медиков и чиновников в истории с недобровольной госпитализацией жителя края Павла Милкина в психиатрическую больницу в 2024 году. Теперь его иск о незаконности этих действий заново рассмотрит суд первой инстанции. Об этом сообщил Telegram-канал VLADIVOSTOK1.RU.
Как ранее писали «АиФ-Приморье», Милкина против его воли увезли в психиатрическую клинику после конфликта с одним из застройщиков Владивостока в 2024 году. Он добивается признания незаконными действий полицейских, врачей скорой помощи и клиники, которые участвовали в его помещении в больницу и последующих решениях. Ранее суды двух уровней встали на сторону этих структур. Сейчас кассация сочла такие выводы ошибочными и отменила эти акты.
Первое заседание кассационного суда по жалобе Милкина прошло 22 апреля. Тогда судьи не смогли прийти к единому решению и перенесли рассмотрение на 6 мая. После вторых слушаний кассационная инстанция полностью отменила все решения, вынесенные не в пользу истца, и направила дело обратно в первый суд. Это означает, что вся цепочка разбирательств начинается фактически заново.
Милкин сообщил журналистам, что теперь он вместе с адвокатом намерен снова пройти все судебные инстанции. По его словам, цель остаётся прежней. Он хочет добиться окончательного признания незаконности действий полиции, медиков и чиновников в его отношении. Истец подчёркивает, что опирается на уже состоявшиеся судебные решения, которые фиксируют нарушения при его насильственной госпитализации.