Житель Владивостока, насильно помещённый в психушку, выиграл кассацию

Как ранее писали «АиФ-Приморье», Милкина против его воли увезли в психиатрическую клинику после конфликта с одним из застройщиков Владивостока в 2024 году. Он добивается признания незаконными действий полицейских, врачей скорой помощи и клиники, которые участвовали в его помещении в больницу и последующих решениях. Ранее суды двух уровней встали на сторону этих структур. Сейчас кассация сочла такие выводы ошибочными и отменила эти акты.