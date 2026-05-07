«Шансов выжить почти не было». Подвиги отца Путина в годы войны

Под Кингисеппом партизанский отряд, закрепился в лесу и даже успел взорвать состав с боеприпасами, но, когда кончилось продовольствие, вышел к местным жителям. Жившие поблизости эстонцы накормили партизан и тут же выдали их немцам. «Шансов выжить почти не было. Немцы обложили их со всех сторон, и только некоторым, в том числе и отцу, удалось вырваться, — вспоминал Путин. — Отец с головой спрятался в болоте и дышал через тростниковую трубочку, пока собаки, с которыми их искали, не проскочили мимо. Так и спасся». В результате из 28 партизан выжили лишь четверо — среди которых был и Путин-старший.