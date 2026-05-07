«Шансов выжить почти не было». Подвиги отца Путина в годы войны

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Бывший моряк-подводник Владимир Спиридонович Путин — отец действующего главы государства — в первые дни Великой Отечественной войны отправился на фронт, отказавшись от брони.
Доброволец-партизан, он в первые же месяцы оказывался на краю гибели. И в первый же год войны Владимир Путин — старший оказался в самом центре одного из кровопролитнейших сражений Великой Отечественной — обороны Невского пятачка.
Отказ от привилегий и партизанский подвиг.
Владимир Путин — старший к началу Великой Отечественной обладал небольшим военным опытом — срочную службу он проходил в 1933—1934 году моряком-подводником в Севастополе. Мастер ленинградского Вагоностроительного завода им. Егорова, он обладал правом на бронь, но отказался и добровольцем отправился на фронт прямо из военкомата в Петергофе, где жили тогда Путины.
Между тем германские войска неумолимо приближались к Ленинграду. Уже в начале июля нацисты оккупировали Псков, практически полностью заняли Эстонию. В эти, самые тяжелые для страны дни, Путин воевал в составе партизанского отряда. «Его определили в так называемый истребительный батальон НКВД. Эти батальоны занимались диверсиями в тылу немецких войск, — вспоминал в 2000 году на тот момент исполняющий обязанности президента России Владимир Путин — младший. — В их группе было 28 человек».
Под Кингисеппом партизанский отряд, закрепился в лесу и даже успел взорвать состав с боеприпасами, но, когда кончилось продовольствие, вышел к местным жителям. Жившие поблизости эстонцы накормили партизан и тут же выдали их немцам. «Шансов выжить почти не было. Немцы обложили их со всех сторон, и только некоторым, в том числе и отцу, удалось вырваться, — вспоминал Путин. — Отец с головой спрятался в болоте и дышал через тростниковую трубочку, пока собаки, с которыми их искали, не проскочили мимо. Так и спасся». В результате из 28 партизан выжили лишь четверо — среди которых был и Путин-старший.
Невский пятачок.
Но хотя бы повидать жену чудом спасшемуся партизану Путину не посчастливилось: практически сразу же командование действовавшей на Ладоге 8-й армии перебросило военнослужащего на плацдарм у поселка Дубровка, позднее получивший известность как Невский пятачок.
Этот небольшой участок фронта приобрел поистине стратегическое значение. К плацдарму на простреливаемом со всех сторон берегу вела железнодорожная ветка — одна из последних надежд на прорыв блокады Ленинграда. Сдача немцам этого участка угрожала фактической капитуляцией города.
Поздней осенью 1941 года командование перебазировало управление 8-й армией на плацдарм, направляя к нему подразделение за подразделением. В составе одного из них — 330-го стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии — служил и Владимир Путин — старший.
Весь ноябрь шли ожесточенные бои, снабжение практически отсутствовало. Красная армия потеряла на этом участке только за осень 1941 года до 100 тыс. человек. И, хотя прорвать блокаду Ленинграда не удалось, отчаянное наступление советских солдат отвлекло на себя немцев и позволило СССР в результате Тихвинской операции сорвать соединение вермахта с финской армией и тем самым перерубить связь Ленинграда с Большой землей хотя бы через Ладожское озеро.
Награда для героя.
17 ноября красноармеец Владимир Путин участвовал в наступлении под Невской Дубровкой. В том бою он был ранен — осколок снаряда попал ему в левую голень, раздробил кость. Шансов выжить у красноармейца не было — госпиталь находился на другом берегу замерзшей Невы. Однако сослуживцем Путина оказался его сосед по петергофской коммуналке. «Он его взял и потащил, рискуя собственной жизнью. Перетащил на другую сторону реки Невы, доставил в госпиталь, сдал, обнял и сказал: “Ну, прощай. Ты будешь жить. А я возвращаюсь. Иду умирать”, — делился воспоминаниями отца президент на встрече с школьниками в 2021 году.
Ветеран так и не оправился от травмы — стопа уже больше не гнулась. Еще в годы войны красноармеец получил инвалидность — 3-й группы.
За проявленную в то время храбрость и с учетом ранения Путин-старший был удостоен в 1945 году небольшой, но очень почетной в среде военнослужащих награды — медали «За боевые заслуги». Наряду с медалью «За отвагу» ее получали за смелые и инициативные действия, причем на передовой — то есть в самой сложной обстановке.
Среди наград Владимира Путина — старшего медали «За оборону Ленинграда» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне». А в 1985 году — в год 40-летия Победы — Владимир Спиридонович Путин был удостоен ордена Отечественной войны I степени.
Президент России нежно бережет память о своем отце. Глава государства, особенно в памятные даты, рассказывает сохранившиеся в семье Путиных воспоминания о тяжелых днях войны — в частности, во время блокады умер его брат. А в годовщину снятия блокады Ленинграда Владимир Путин неизменно возлагает цветы к Рубежному камню на Невском пятачке. «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели — и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли — чтоб жили вы», — напоминают строки Роберта Рождественского на монументе о коллективном подвиге советского солдата, вклад в который совершил и отец президента России.
Антон Морозов.