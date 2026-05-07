Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Железногорске «черные риелторы» опоили одинокого мужчину и оставили его без квартиры (видео)

В Железногорске Красноярского края задержали подозреваемых в мошенничестве «черных риелторов».

В Железногорске Красноярского края задержали подозреваемых в мошенничестве «черных риелторов». Двое мужчин 43 и 37 лет в составе преступной группы обманом лишили собственности владельца квартиры.

Как сообщили в региональном Следкоме, жертвой стал одинокий железногорец, который вел асоциальный образ жизни. С весны по октябрь 2022 года подозреваемые вошли к нему в доверие, ограничивали его общение с окружающими и систематически поили алкоголем.

Под видом помощи в погашении долгов они уговорили пьяного мужчину продать свою квартиру. Вырученный миллион рублей присвоили и потратили по своему усмотрению.

Всего в деле «черных риелторов» фигурируют пять человек. Двое уже отбывают наказание в колониях за аналогичные преступления. Один из соучастников сейчас находится за границей.

Следователи вместе с сотрудниками УФСБ и уголовного розыска провели обыски в домах подозреваемых и в агентствах недвижимости, которые принадлежали им и их женам. Изъяли документы и электронные носители. Сейчас проверяют причастность группы к другим эпизодам.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.