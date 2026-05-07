В Железногорске «черные риелторы» опоили одинокого мужчину и оставили его без квартиры (видео)

В Железногорске Красноярского края задержали подозреваемых в мошенничестве «черных риелторов». Двое мужчин 43 и 37 лет в составе преступной группы обманом лишили собственности владельца квартиры.
Как сообщили в региональном Следкоме, жертвой стал одинокий железногорец, который вел асоциальный образ жизни. С весны по октябрь 2022 года подозреваемые вошли к нему в доверие, ограничивали его общение с окружающими и систематически поили алкоголем.
Под видом помощи в погашении долгов они уговорили пьяного мужчину продать свою квартиру. Вырученный миллион рублей присвоили и потратили по своему усмотрению.
Всего в деле «черных риелторов» фигурируют пять человек. Двое уже отбывают наказание в колониях за аналогичные преступления. Один из соучастников сейчас находится за границей.
Следователи вместе с сотрудниками УФСБ и уголовного розыска провели обыски в домах подозреваемых и в агентствах недвижимости, которые принадлежали им и их женам. Изъяли документы и электронные носители. Сейчас проверяют причастность группы к другим эпизодам.
