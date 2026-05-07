В Хабаровске изменили маршрут автобуса № 19 и продлили транспорт после салюта

В Хабаровске 9 мая после праздничного салюта продлят работу пассажирского транспорта, а автобусный маршрут № 19 временно изменит схему движения. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации мэрии Хабаровска, после окончания салюта, посвящённого 81-й годовщине Победы, автобусы и троллейбусы будут развозить горожан до 23:30. Рейсы выполнят по мере наполнения салонов. С Комсомольской площади можно будет уехать на троллейбусах № 1, 4, 9 и автобусах № 14, 19, 82. От остановки «Академия физкультуры» пойдут маршруты № 1С и 71, от улицы Серышева — № 8, от улицы Калинина — № 10. С площади Ленина отправят автобус № 21, от управления ДВЖД — № 23, от Уссурийского бульвара — № 25, от речного вокзала — № 33. У краевой научной библиотеки будут дежурить маршруты № 29П, 34, 56, 83П, у театра Драмы — № 73, у площади Славы — № 1С, у гостиницы «Амур» — № 8, у улицы Павленко — № 24.
Также с 7 мая из-за строительства газопровода меняется схема движения автобуса № 19. При движении из центра в сторону завода «Стройсмесь» после остановки «Локомотивное депо» автобус повернёт налево на улицу Машинистов, проследует через остановки «Школа ДОСААФ», «Геодезическая», «Шмаковская», затем выедет на улицы Автономную и Целинную до конечной. Из схемы исключаются остановки по проспекту 60-летия Октября — «Школа ДОСААФ» (из центра), «Виадук», «Рынок Хабаровск 2», а также по улице Аэродромной — «Парк железнодорожников», «улица Огородная», «улица Аэродромная». Получить информацию о работе маршрутов пассажиры могут у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ».
