В Хабаровске изменили маршрут автобуса № 19 и продлили транспорт после салюта

По информации мэрии Хабаровска, после окончания салюта, посвящённого 81-й годовщине Победы, автобусы и троллейбусы будут развозить горожан до 23:30. Рейсы выполнят по мере наполнения салонов. С Комсомольской площади можно будет уехать на троллейбусах № 1, 4, 9 и автобусах № 14, 19, 82. От остановки «Академия физкультуры» пойдут маршруты № 1С и 71, от улицы Серышева — № 8, от улицы Калинина — № 10. С площади Ленина отправят автобус № 21, от управления ДВЖД — № 23, от Уссурийского бульвара — № 25, от речного вокзала — № 33. У краевой научной библиотеки будут дежурить маршруты № 29П, 34, 56, 83П, у театра Драмы — № 73, у площади Славы — № 1С, у гостиницы «Амур» — № 8, у улицы Павленко — № 24.