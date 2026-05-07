Основной период ГИА в Хабаровском крае стартует 2 июня

2 июня в Хабаровском крае начнётся основной период прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) учащихся девятых классов — он стартует с экзамена по математике. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», для проведения испытаний в регионе будет задействовано 324 пункта — все они оснащены компьютерами, системами видеонаблюдения, металлодетекторами, а также располагают необходимыми расходными материалами.
По информации пресс-службы министерства образования и науки Хабаровского края, на государственную итоговую аттестацию в регионе зарегистрировано 14 688 учащихся, из которых 1589 — с ограниченными возможностями здоровья. Для получения аттестата об основном общем образовании девятикласснику необходимо сдать четыре экзамена (два обязательных и два по собственному выбору).
При этом ребята с ограниченными возможностями здоровья могут сдать лишь два обязательных экзамена ГИА. Кроме того, они вправе самостоятельно выбирать форму прохождения итоговой аттестации — это могут быть Основной государственный экзамен или Государственный выпускной экзамен.
— Минимальное количество первичных баллов, подтверждающее освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, и шкалы перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценивания утверждены распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края, — отметили в ведомстве.
Для обучающихся изменений в процедурах проведения ГИА в 2026 году нет. Продлится основной период прохождения государственной итоговой аттестации продлится до 6 июля. Результаты и экзаменационные бланки девятиклассники смогут увидеть в сети Интернет на региональном портале «Услуги 27».
Напомним, что 20 апреля в Хабаровском крае официально стартовал досрочный этап основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников. Он продлится до 18 мая. Этот этап предназначен для учеников, которые по уважительным причинам не смогут присутствовать на экзаменах в основную волну.