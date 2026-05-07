В Красноярске с начала года снесли более 300 незаконных временных сооружений

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года в Красноярске демонтировали 339 временных сооружений, установленных без необходимых документов. Больше всего объектов убрали в Октябрьском районе — там снесли 135 незаконных построек, включая погреба люкового типа, киоски, павильоны и гаражи.
На втором месте оказался Железнодорожный район, где демонтировали 100 временных объектов. Третью строчку занял Советский район — здесь убрали 40 самовольных сооружений.
Предприниматели, отказавшиеся демонтировать объекты добровольно, обязаны компенсировать расходы муниципалитета. На возврат средств и вывоз имущества со склада собственникам дается до шести месяцев. Если владелец не забирает сооружение, объект ликвидируют, а затраты взыскивают через суд.
Помимо демонтажа самовольных построек, городские власти продолжают работу по приведению внешнего вида объектов в соответствие с архитектурными требованиями. С начала года специалисты оценили 276 объектов, однако согласование получили только 77 из них. Владельцам дают до одного года на устранение замечаний, сообщили в мэрии.