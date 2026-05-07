В Красноярске с начала года снесли более 300 незаконных временных сооружений

Помимо демонтажа самовольных построек, городские власти продолжают работу по приведению внешнего вида объектов в соответствие с архитектурными требованиями. С начала года специалисты оценили 276 объектов, однако согласование получили только 77 из них. Владельцам дают до одного года на устранение замечаний, сообщили в мэрии.