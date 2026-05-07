ВЦИОМ: 82% россиян собираются отмечать День Победы

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Абсолютное большинство граждан России планируют праздновать 9 Мая. Об этом говорится в исследовании АЦ ВЦИОМ, которое есть в распоряжении ТАСС.
«82% собираются отмечать 9 Мая», — говорится в материалах ВЦИОМ. Аналитики отмечают, что это на три процентных пункта меньше, чем в 2010 году. Не планируют отмечать День Победы 15% респондентов, еще 3% затруднились с ответом.
Согласно опросу, с возрастом готовность праздновать 9 Мая растет. Среди поколения оттепели (до 1947 года) эту дату отмечают 92%, среди поколения застоя (1948−1967 годов рождения) — 87%, а среди поколения цифры (2001 года и позже) — 76%.
Опрос проведен 17 апреля 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.