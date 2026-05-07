Во Владивостоке усиливают меры безопасности в День Победы

В преддверии празднования 9 Мая жителям и гостям Владивостока напоминают о правилах общественной и личной безопасности. В центре города в день проведения массовых мероприятий будут работать контрольно-пропускные пункты с металлодетекторами.

Источник: РИА "Новости"

Входные группы установят на ключевых участках центра города, включая перекрёстки улиц Алеутской, Светланской, Адмирала Фокина, Уборевича, а также в районе Адмиральского сквера и на подходах к Корабельной набережной и площади у правительства Приморского края, сообщает мэрия Владивостока.

Для обеспечения безопасности введён перечень предметов, запрещённых к проносу на праздничные площадки. В него входят оружие, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, пиротехника, стеклянные и металлические ёмкости, крупные сумки и громоздкие предметы, а также беспилотные аппараты, профессиональное фото- и видеооборудование без аккредитации и ряд других предметов, способных повлиять на безопасность мероприятий.

Отдельно отмечается запрет на пронос алкоголя, наркотических и токсических веществ, а также предметов, которые могут использоваться как средства маскировки или оружие.

В случае возникновения угрозы безопасности граждан просят незамедлительно обращаться в экстренные службы: УФСБ, УМВД или ГУ МЧС России по Приморскому краю.

