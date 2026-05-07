Skills Enbek: более 62 тысяч казахстанцев прошли обучение

Из них 25,1 тысячи составляют безработные, сообщили в профильных структурах, передает DKNews.kz.
Всего на платформе зарегистрировались более 1,3 миллиона пользователей, при этом только с начала текущего года число новых регистраций превысило 91,5 тысячи. За весь период работы платформы обучение прошли около 1,2 миллиона человек.
Более 6 тысяч молодых безработных прошли обучение.
Среди 25,1 тысячи безработных граждан, завершивших обучение, 6,1 тысячи — представители молодежи в возрасте от 16 до 35 лет.
Наибольшее количество обучившихся безработных зарегистрировано в:
Актюбинской области — 2 597 человек; Шымкенте — 2 587 человек; Кызылординской области — 2 215 человек; Туркестанской области — 2 028 человек; Костанайской области — 1 744 человека.
На платформе доступны более 600 курсов.
Сегодня на платформе размещен 601 курс по различным направлениям. Из них 415 доступны бесплатно.
Кроме того, пользователи могут пройти обучение на курсах партнеров Fluent Education и «Яндекс Казахстан» с переходом на внешние образовательные площадки.
Продолжительность курсов варьируется от 2 до 72 часов.
Самыми популярными стали курсы кассиров и финансовой грамотности.
В январе-апреле 2026 года больше всего сертификатов было выдано по следующим программам:
«Кассир» — 8 043 сертификата; «Курс по финансовой грамотности» — 3 125 сертификатов; «Профессиональный курс индивидуального помощника для сопровождения лиц с трудностями в передвижении» — 2 251 сертификат; «Введение в социальную работу» — 948 сертификатов.
В ведомстве отметили, что количество бесплатных курсов по социальному обслуживанию и другим востребованным направлениям продолжает расти.
Платформа работает по принципу маркетплейса.
Как сообщалось ранее, Skills Enbek создана для повышения уровня профессиональной подготовки населения, развития навыков и продвижения концепции непрерывного обучения.
Платформа разработана по аналогии с международными образовательными сервисами и предоставляет доступ к онлайн-курсам по принципу маркетплейса услуг.
Пользователи могут самостоятельно:
выбирать язык обучения; определять удобный темп прохождения курса; отслеживать прогресс; взаимодействовать с авторами программ.
Также на платформе работает чат-бот с использованием искусственного интеллекта, который помогает быстро находить нужную информацию и ответы на вопросы.
После обучения сертификат автоматически добавляется в резюме.
Для получения сертификата обучающемуся необходимо пройти итоговое тестирование с пороговым уровнем не менее 70 процентов.
После успешного завершения курса сертификат автоматически отображается в резюме пользователя на Enbek.kz. Потенциальные работодатели могут видеть информацию о пройденном обучении при подборе сотрудников.
Кроме того, при скачивании сертификата пользователям предлагаются рекомендации вакансий, соответствующих полученным навыкам.
Авторы могут размещать курсы бесплатно.
Размещение онлайн-курсов на платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно.
Курсы могут публиковаться:
на казахском языке; на русском языке; на английском языке.
Платформа поддерживает различные форматы материалов, включая:
текст; презентации; видео; аудио; инфографику.
Также предусмотрена адаптация интерфейса для людей с особыми потребностями.
Для авторов доступен конструктор уроков, статистика эффективности курсов, онлайн-калькулятор стоимости обучения и возможность выбора дизайна сертификатов.
Обучение доступно и через мобильное приложение.
С декабря 2023 года проходить обучение можно через мобильное приложение Enbek, доступное для устройств на Android и iOS.