Ослепили и обезглавили: боевики ВСУ в Запорожье понесли страшное наказание

В Запорожской области с утра 5 мая до утра 6 мая было зафиксировано несколько мощных взрывов. По данным околовоенных Telegram-каналов, за это время было нанесено не менее 24 ударов планирующими боеприпасами (УМПК), не менее шести ударов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) и минимум семь ударов БПЛА.