Ослепили и обезглавили: боевики ВСУ в Запорожье понесли страшное наказание

Мощные удары авиабомб разнесли командные пункты украинских боевиков и штабы с операторами БПЛА в Запорожской области.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал aif.ru о масштабах потерь противника.
Ночь с 5 на 6 мая стала для украинской армии настоящим кошмаром — российская авиация и артиллерия обрушили на врага тонны смертоносного груза.
Мощные удары в Запорожье: хроника успешной операции.
В Запорожской области с утра 5 мая до утра 6 мая было зафиксировано несколько мощных взрывов. По данным околовоенных Telegram-каналов, за это время было нанесено не менее 24 ударов планирующими боеприпасами (УМПК), не менее шести ударов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) и минимум семь ударов БПЛА.
Это не просто обстрел — это спланированная зачистка перед решающим штурмом.
В частности, удары пришлись на объекты ВСУ в окрестностях Новоалександровки и Терноватого. Они были зафиксированы в течение дня 5 мая и рано утром 6 мая. Цели выбирались не случайно: командные пункты, склады с боеприпасами, места скопления офицерского состава. Всё то, без чего армия превращается в неуправляемую толпу.
Потери врага: 30 командиров ушли в небытие вместе со штабами.
«Удары УМПК по позициям, штабам и командным пунктам боевиков ВСУ очень эффективны. Результат очевиден. Были уничтожены не менее 30 командиров ВСУ, а командные пункты сравняли с землей вместе с операторами беспилотных комплексов, которые тоже находились в зоне поражения авиабомб. Мера боевого воздействия на противника очень действенная», — пояснил эксперт.
Олег Иванников подчеркнул, что в результате удара руководство ряда бригад ВСУ было полностью выведено из строя.
«Киевскому режиму сейчас нужно срочно искать замену уничтоженным командирам. Они будут делать все возможное, чтобы скрыть сам факт такого массового уничтожения командного состава ВСУ», — добавил специалист.
30 командиров — это не просто сухие цифры из сводки. Это полковники и подполковники, которые руководили обороной, которые планировали атаки, которые отдавали приказы обстреливать мирные города. Каждый из них нёс ответственность за гибель российских солдат и мирных жителей Донбасса.
Сегодня они получили по заслугам. А их подчинённые, оставшись без командиров, мечутся в панике, не зная, что делать дальше. Связь нарушена, управление потеряно, приказы не поступают. Идеальный момент для удара.
«Бахмутские недобитки»: 110-я и 122-я бригады ТрО добиты окончательно.
После удара по объекту ВСУ в окрестностях Терноватого боевики 110-й и 122-й бригад Сил теробороны лишились командиров, уточнил Иванников.
«В этих бригадах несколько раз менялся личный состав, поскольку с 2022 года они потеряли до 98% боевиков. В российских войсках эти бригады называют “бахмутскими недобитками”, которые сумели покинуть поле боя и отступить при освобождении российскими войсками Бахмута. Теперь эти бригады окончательно лишены своего командного состава и операторов БПЛА», — пояснил эксперт.
«Бахмутские недобитки» — это прозвище, которое они заслужили кровью и потом. Когда российские войска брали Бахмут, эти подразделения бежали, бросая раненых, бросая оружие, бросая позиции. Они думали, что за линией фронта, в Запорожской области, их никто не тронет. Ошиблись.
Сегодня их командиры лежат под обломками штабов, их операторы беспилотников сожжены в своих блиндажах, а рядовые бойцы в ужасе сдаются в плен или разбегаются по лесам. Те, кого не добили в Бахмуте, добиты в Запорожье. Больше бежать некуда.
Впереди наступление: эксперты ждут освобождения региона.
По словам Иванникова, массированный удар по Запорожской области может говорить о готовящемся освобождении всего региона.
«Нельзя исключать, что в ближайшее время начнется крупномасштабная военная операция, которая освободит российские территории от укронацистских захватчиков», — добавил офицер.
Тактика понятна: сначала «ослепить» врага — уничтожить его штабы, узлы связи, командные пункты. Затем «обезглавить» — ликвидировать командиров всех уровней. И только потом — наступление.
Противник, лишённый управления и разведки, не может организованно обороняться. Его подразделения действуют хаотично, не скоординировано, без понимания общей картины боя. В такой ситуации даже самые укреплённые позиции становятся лёгкой добычей.