Свыше 193 тысяч жителей Хабаровского края проверили здоровье с начала года

Программа обследований серьезно расширилась. С недавнего времени в перечень добавили проверку на гепатит С и оценку репродуктивного здоровья. У мужчин проверяют состояние предстательной железы, у женщин от 21 до 49 лет раз в пять лет доступна бесплатная ранняя диагностика рисков рака шейки матки. Для всех — развернутый анализ липидного профиля и определение маркера, помогающего выявить угрозу ранних инфарктов и инсультов. Людям до 40 лет такое исследование положено раз в шесть лет, после сорока — раз в три года.