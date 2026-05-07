Свыше 193 тысяч жителей Хабаровского края проверили здоровье с начала года

Свыше 193 тысяч человек в Хабаровском крае прошли профилактические осмотры и диспансеризацию за первые месяцы 2026 года. Из них более 152 тысяч — именно диспансеризацию, еще более 40 тысяч — профилактические осмотры. Всего же к концу года врачи планируют охватить профилактикой более 570 тысяч жителей региона.
Диспансеризация сегодня — это не просто галочка в медкарте, а центральный инструмент, с помощью которого государство рассчитывает поднять среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 году. Задача эта решается в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Каждый житель края может пройти обследование бесплатно и вовремя поймать болезнь на той стадии, когда она еще не дает о себе знать.
Программа обследований серьезно расширилась. С недавнего времени в перечень добавили проверку на гепатит С и оценку репродуктивного здоровья. У мужчин проверяют состояние предстательной железы, у женщин от 21 до 49 лет раз в пять лет доступна бесплатная ранняя диагностика рисков рака шейки матки. Для всех — развернутый анализ липидного профиля и определение маркера, помогающего выявить угрозу ранних инфарктов и инсультов. Людям до 40 лет такое исследование положено раз в шесть лет, после сорока — раз в три года.
Одно из главных направлений этого года — усиление профилактики. Центры здоровья превращаются в центры медицины здорового долголетия, где можно пройти комплексную оценку организма, узнать свой биологический возраст и получить персональные советы по питанию и физической активности. Эффект уже заметен: медики фиксируют рост продолжительности жизни населения, и во многом это заслуга именно ранней диагностики.
Отдельная большая задача — детское здоровье. С первых месяцев жизни и до совершеннолетия дети находятся под наблюдением врачей, и плановые осмотры позволяют вовремя заметить особенности развития, скорректировать нарушения и избежать серьезных проблем во взрослой жизни. Регулярные профосмотры здесь — не формальность, а вклад в будущее репродуктивное здоровье целого поколения.
В министерстве здравоохранения края подчеркивают: перед системой стоят конкретные задачи — увеличить продолжительность жизни, снизить смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, повысить рождаемость. И диспансеризация здесь — базовый инструмент. Чем раньше выявлены факторы риска, тем эффективнее лечение и выше шансы на активное долголетие. Записаться на обследование можно через портал «Госуслуги» или напрямую в своей поликлинике. И даже если ничего не болит, проверяться необходимо: многие серьезные болезни на ранних стадиях протекают бессимптомно и подают сигнал только тогда, когда время уже упущено.