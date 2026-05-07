В России создали систему доставки противоопухолевых препаратов в мозг через нос

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского Университета разработали инновационную систему доставки противоопухолевых препаратов в головной мозг через носовую полость на основе геллановой камеди, которая позволяет лекарству дольше задерживаться на слизистой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета, отметив, что препарат удерживается на месте всасывания до 6 часов.
«Они (молодые ученые Института фармации имени А. П. Нелюбина Сеченовского университета — прим. ТАСС) создали “умную” интраназальную лекарственную форму на основе геллановой камеди, которая позволяет препарату дольше задерживаться на слизистой и доставлять активное вещество в мозг, минуя гематоэнцефалический барьер», — говорится в сообщении.
По словам профессора кафедры фармацевтической технологии Елены Бахрушиной, приведенным в сообщении, препарат при попадании на слизистую носа превращается в гель, благодаря чему он удерживается в месте всасывания до шести часов, что обеспечивает пролонгированное действие и высокую биодоступность.
Уточняется, что в качестве действующего вещества для in situ системы исследователи использовали рибавирин. «Данные многочисленных клинических исследований подтверждают противоопухолевый эффект рибавирина. Современные исследования последних лет доказывают его эффективность против глиобластомы — одного из самых агрессивных типов рака ЦНС», — пояснила Бахрушина.
По результатам исследования на животных, как отмечается в сообщении, был доказан механизм проникновения рибавирина напрямую из носа в мозг. Концентрация действующего вещества в головном мозге оказалась кратно выше, чем в крови. Подчеркивается, что исследуемый препарат оставался на слизистой животных в течение 24 часов. Кроме того, гистологический анализ слизистой носовой полости, проведенный после завершения эксперимента, не выявил патологических изменений ни в одной из групп.