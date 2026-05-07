Дачникам напомнили о требованиях к забору на участке: что важно знать

Забор между соседними участками в СНТ не может быть выше 2 метров и не должен быть сплошным. Это предписывают строительные нормы и правила (СНиП). Об этом напомнил глава «Московского союза садоводов» Андрей Туманов.
«Не выше двух метров и не сплошной. То есть, через который видно что-то, или сетка», — сказал Туманов для РИА Новости.
По его словам, любое сплошное ограждение на участке создает проблемы с инсоляцией. В особенности это касается высоких заборов на небольших наделах в СНТ.
Ранее KP.RU напомнил, что в 2026 году российским дачникам может грозить штраф в размере 20−50 тыс. рублей за инвазивные растения на участке, среди которых оказались борщевик Сосновского, амброзия, золотарник, люпин, горчак, паслен, клен и другие.