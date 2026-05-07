День защитника Отечества отмечают в Казахстане

АСТАНА, 7 мая — Sputnik. Военнослужащие Казахстана и офицеры в запасе отмечают свой профессиональный праздник — День защитника Отечества.
История праздника.
Отсчет своей истории праздник ведет со дня провозглашения Декларации о суверенитете. 25 октября 1991 года был создан Государственный комитет обороны Казахской ССР. После комитет был преобразован в министерство обороны Республики Казахстан — переход к полностью индивидуальному решению оборонных вопросов республики.
7 мая 1992 года указом президента, на основании которого имущество Вооруженных Сил, находящихся на территории Казахстана, было передано под контроль республики. Как президент республики принял командование вооруженными силами в качестве Верховного главнокомандующего. В связи с созданием Вооруженных Сил Республики Казахстан 7 мая было объявлено Днем защитника Отечества.
В 2012 году Главой государства был подписан Закон «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан “О праздниках в Республике Казахстан”», согласно которому 7 мая — День защитника Отечества — стал государственным праздником.
Герой Советского Союза, Халык Кахарманы (Народный герой — Sputnik), генерал-полковник Сагадат Нурмаганбетов первым возглавил оборонное ведомство независимого Казахстана.
Военная структура Казахстана.
В Казахстане приняты концепция военной реформы и государственная программа военного строительства, в которых отражены военная доктрина и актуальные вопросы реформирования армии. В частности, Вооруженные силы Казахстана перешли на трехвидовую структуру с созданием главных штабов сухопутных войск и сил воздушной обороны, а также управления Военно-морских сил. Десантно-штурмовым войскам отведена роль резерва Верховного главнокомандующего.
В 2022 году был подписан Указ «О создании командования Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Казахстан».
Военно-техническое сотрудничество на всех возможных векторах — это изначальная политика Казахстана с момента провозглашения независимости в 1991 году. К ключевым партнерам, несомненно, относится Россия, с которой заключен военно-политический альянс, но это не мешает Республике сотрудничать по военно-политической линии с НАТО. В частности, Казахстан входит в совет Евроатлантического партнерства и участвует в программе «Партнерство ради мира».
Благодаря сотрудничеству со странами НАТО, созданный в республике батальон «Казбат» полностью укомплектован по стандартам НАТО и, согласно подписанному с ООН меморандуму, входит в состав «голубых касок».
Развитию Вооруженных Сил, повышению их боеспособности в Казахстане уделяется постоянное внимание, принимаются меры для дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих. Престиж воинской службы в Республике достаточно высок, и служба в армии для многих молодых людей служит первой ступенькой для карьеры в силовых структурах.