День защитника Отечества отмечают в Казахстане

Военно-техническое сотрудничество на всех возможных векторах — это изначальная политика Казахстана с момента провозглашения независимости в 1991 году. К ключевым партнерам, несомненно, относится Россия, с которой заключен военно-политический альянс, но это не мешает Республике сотрудничать по военно-политической линии с НАТО. В частности, Казахстан входит в совет Евроатлантического партнерства и участвует в программе «Партнерство ради мира».