Юрист Алешкин: за осквернение Георгиевской ленты грозит 3 года заключения

Публичное надругательство над георгиевской лентой может обернуться реальным тюремным сроком. Подробнее о том, какое наказание грозит за осквернение символа воинской славы, aif.ru рассказал адвокат Андрей Алешкин.
«Носите георгиевскую ленточку с уважением. Лучше всего разместить её на груди у сердца, на плече или на воротнике — так она будет особенно заметна. В машине — на держателе зеркала. Можно закрепить петлёй, бантом или концами вниз. Только не вешайте на сумки, головные уборы, обувь или снаружи авто», — напомнил Алешкин.
Согласно действующему законодательству, публичное осквернение символов воинской славы, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны подпадает под часть 3 статьи 354.1 УК РФ.
«Наказание по этой части предусматривает штраф до 3 миллионов рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до года, принудительные работы до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок», — уточнил Алешкин.
Если же деяние совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием интернета (часть 4 статьи 354.1 УК РФ), санкции ужесточаются: штраф возрастает до 5 миллионов рублей, а срок принудительных работ или лишения свободы увеличивается до 5 лет.
В обоих случаях в качестве дополнительного наказания суд может запретить занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до 5 лет.
К осквернению относятся публичные и умышленные действия, оскорбляющие символ воинской славы: срывание, сожжение или топтание ленты, совмещение с нацистской символикой в изображениях или текстах, нанесение циничных надписей, а также использование в рекламе и на товарах массового потребления.