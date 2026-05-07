Территория Караганды увеличится на 281 гектар

К областному центру присоединят земли Туздинского сельского округа Бухар-Жырауского района, куда входит станция Кокпекты, ранее известная как Солонички, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Решение приняли депутаты областного маслихата на внеочередной XXXIV сессии. Вопрос изменения границ между Карагандой и Бухар-Жырауским районом обсуждался несколько лет. Жители станции давно просили передать территорию городу.

На станции Кокпекты проживают около 500 человек. Здесь расположены 120 дворов и школа.

Как пояснили в акимате, у местных жителей долгое время возникали сложности из-за административного разделения территории. Жилые дома относились к району Алихана Бокейхана Караганды, тогда как остальная территория числилась за Бухар-Жырауским районом. Из-за этого возникали проблемы с развитием инфраструктуры и ремонтом коммунальных сетей.

Власти обещают модернизацию инфраструктуры. Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Дулат Ашкенов сообщил, что после присоединения территории появится возможность комплексно решать накопившиеся вопросы.

По его словам:

  • улучшится качество коммунальных услуг;

  • станет возможной модернизация инженерных сетей;

  • появятся условия для строительства новой инфраструктуры;

  • будет развиваться предпринимательство.

Особое внимание планируют уделить коммунальным сетям. В частности, обновления требует водовод, построенный еще в 1960-х годах.

После присоединения начнется благоустройство. Власти сообщили, что после официальной передачи станции Кокпекты в состав Караганды работы по развитию территории будут проводиться поэтапно.

В планах:

  • ремонт инженерных коммуникаций;

  • благоустройство территории;

  • развитие социальной инфраструктуры;

  • улучшение качества жизни местных жителей.