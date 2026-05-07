Территория Караганды увеличится на 281 гектар

Решение приняли депутаты областного маслихата на внеочередной XXXIV сессии. Вопрос изменения границ между Карагандой и Бухар-Жырауским районом обсуждался несколько лет. Жители станции давно просили передать территорию городу.
На станции Кокпекты проживают около 500 человек. Здесь расположены 120 дворов и школа.
Как пояснили в акимате, у местных жителей долгое время возникали сложности из-за административного разделения территории. Жилые дома относились к району Алихана Бокейхана Караганды, тогда как остальная территория числилась за Бухар-Жырауским районом. Из-за этого возникали проблемы с развитием инфраструктуры и ремонтом коммунальных сетей.
Власти обещают модернизацию инфраструктуры. Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Дулат Ашкенов сообщил, что после присоединения территории появится возможность комплексно решать накопившиеся вопросы.
По его словам:
улучшится качество коммунальных услуг;
станет возможной модернизация инженерных сетей;
появятся условия для строительства новой инфраструктуры;
будет развиваться предпринимательство.
Особое внимание планируют уделить коммунальным сетям. В частности, обновления требует водовод, построенный еще в 1960-х годах.
После присоединения начнется благоустройство. Власти сообщили, что после официальной передачи станции Кокпекты в состав Караганды работы по развитию территории будут проводиться поэтапно.
В планах:
ремонт инженерных коммуникаций;
благоустройство территории;
развитие социальной инфраструктуры;
улучшение качества жизни местных жителей.