Иркутяне смогут присоединиться к колонне «Бессмертного полка» в трех точках

Присоединяйтесь к акции «Бессмертный полк» в трех точках города!
На пересечении улиц Декабрьских Событий и Рабочей;
На пересечении улиц Польских Повстанцев и Декабрьских Событий;
На улице Нижняя Набережная в районе Московских ворот.
На входах будет проводиться досмотр сотрудниками полиции. Пожалуйста, не проносите с собой портреты на металлических держателях и в рамках со стеклом. Также определен список вещей, запрещенных к проносу в места проведения массовых мероприятий.
Старт колонны — в 11:30. В это время вход в колонну в указанных точках будет закрыт. Опоздавшие смогут пройти на площадь графа Сперанского только для просмотра концертной программы, сообщает пресс-служба администрации города.
Маршрут «Бессмертного полка»:
От памятника Якову Похабову по улице Сухэ-Батора.
Поворот на площадь графа Сперанского.
Прохождение мимо трибун.
Распределение по улицам Чкалова и Ленина.