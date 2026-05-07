Иркутяне смогут присоединиться к колонне «Бессмертного полка» в трех точках

Иркутск, НИА-Байкал — Колонна «Бессмертного полка» в Иркутске будет формироваться 9 мая с 9:30 до 11:30.

Источник: НИА Байкал

Присоединяйтесь к акции «Бессмертный полк» в трех точках города!

  • На пересечении улиц Декабрьских Событий и Рабочей;

  • На пересечении улиц Польских Повстанцев и Декабрьских Событий;

  • На улице Нижняя Набережная в районе Московских ворот.

На входах будет проводиться досмотр сотрудниками полиции. Пожалуйста, не проносите с собой портреты на металлических держателях и в рамках со стеклом. Также определен список вещей, запрещенных к проносу в места проведения массовых мероприятий.

Старт колонны — в 11:30. В это время вход в колонну в указанных точках будет закрыт. Опоздавшие смогут пройти на площадь графа Сперанского только для просмотра концертной программы, сообщает пресс-служба администрации города.

Маршрут «Бессмертного полка»:

  1. От памятника Якову Похабову по улице Сухэ-Батора.

  2. Поворот на площадь графа Сперанского.

  3. Прохождение мимо трибун.

  4. Распределение по улицам Чкалова и Ленина.