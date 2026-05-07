В Емельяновском округе кадеты и школьники устроили шествие для ветеранов Великой Отечественной войны

В Емельяновском округе воспитанники Кедрового кадетского корпуса и активисты «Движения Первых» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. Для фронтовиков Алексея Хрулева и Николая Елисеенко школьники организовали торжественные выступления прямо у домов ветеранов. Кадеты прошли маршем со знаменем Победы, ученики Еловской школы прочитали стихи, а активисты исполнили песни «Катюша» и «День Победы». [caption id= «attachment_366144» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба министерства образования Красноярского края[/caption] Алексею Хрулеву 101 год. На фронт он ушел в 1943 году, воевал на 2-м Прибалтийском фронте и дважды был награжден медалью «За отвагу». Сейчас ветеран живет в селе Еловое вместе с дочерью. Николаю Елисеенко в мае исполнится 102 года. Он участвовал в боях на севере страны и был награжден орденами «Отечественной войны» II степени и «Трудового Красного Знамени», а также медалями «За оборону Советского заполярья» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». После войны мужчина несколько лет принимал участие в парадах Победы на Красной площади. Сейчас ветеран живет в Емельяново. От имени губернатора Красноярского края Михаила Котюкова ветеранам вручили подарки. [caption id= «attachment_366143» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба министерства образования Красноярского края[/caption] В министерстве образования края рассказали, что в преддверии 9 Мая школьники и студенты региона участвуют в патриотических акциях, концертах и поздравлениях ветеранов. В этом году в таких мероприятиях задействованы более 300 тысяч детей и подростков. Напомним, что 9 мая в Красноярске запустят трамвайную платформу, посвященную Дню Победы.