В одесском порту после удара затонул корабль ВМС Украины «Подолье». Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с aif.ru рассказал, как боевики ВСУ использовали сторожевой корабль и почему его гибель закономерна.
Разорвало на части до потопления.
Напомним, об уничтожении украинского корабля возле Одессы стало известно вечером 5 мая. После удара, по словам очевидцев, его разорвало, затем он утонул. Сообщалось о потерях среди находившихся на корабле боевиков ВСУ. Взрывной волной выбило стёкла в близлежащих складах, а остов судна за считаные минуты скрылся под водой.
Лебедев отметил, что этот удар для сторожевого корабля не первый. В 2024 году судно получило повреждения и находилось на ремонте. После восстановления его использовали как элемент портовой безопасности.
Украинские инженеры заново подняли его, заварили пробоины, заменили оборудование. По одной из версий, сторожевой корабль попал под удар, так как находился в непосредственной близости к основной цели и, вероятно, выступал как прикрывающий элемент.
Щит для ВСУ: как использовали «Подолье».
По текущей информации, после восстановления «Подолье» использовался как элемент портовой безопасности — контроль подходов, сопровождение и прикрытие инфраструктуры.
Отдельные сведения о его работе регулярно появлялись в сводках по порту. Интересный момент — характер удара. Есть основания предполагать, что целью мог быть не сам корабль, а другое судно или груз в зоне порта. В таких условиях «Подолье» мог оказаться либо в непосредственной близости к основной цели, либо выступать как прикрывающий элемент.
Флот под прицелом: почему портовая логистика горит.
Если версия подтвердится, это указывает на продолжение давления именно на портовую логистику Одессы — узел, через который проходит не только гражданский, но и военный трафик, включая поставки и перевалку грузов. Факт повторного поражения уже ремонтированного корабля также говорит о том, что восстановленные единицы флота и портовой инфраструктуры находятся под постоянным контролем и могут повторно попадать в приоритетные списки целей.
Одесский порт — это главные ворота ВСУ. Через них пытаются прорваться суда с наёмниками, взрывчаткой, компонентами для дронов. Россия это видит, фиксирует и наносит удары. Выборочно, точечно, но крайне эффективно. Потопленный «Подолье» — не просто потеря единицы флота. Это сигнал: любое судно, которое работает на украинскую военную машину, будет уничтожено. Даже если оно прикрыто сторожевиками. Даже если оно стоит в центре порта. Даже если оно уже тонуло и его подняли.
Игра в поддавки: сколько ещё кораблей пойдёт ко дну.
«Там есть и сторожевые, и пограничные катера. Обычно в порту находится порядка 5−6 таких кораблей. Они перемещаются, могут прикрывать другие порты или проводить запуски безэкипажных катеров. Подчеркну, что на военном корабле не могло быть гражданских лиц в зоне боевых действий», — пояснил Лебедев.
Лебедев также отметил, что подобные сторожевые корабли ВСУ могут прикрывать разгрузку важных грузов, с них также могут запускать безэкипажные катера (БЭКи). То есть это не просто плавучие батареи. Это мобильные базы для запуска морских дронов, которые потом пытаются прорваться к Крымскому мосту и российским военным кораблям. Каждый неутопленный сторожевик — это потенциально десятки атак на российскую инфраструктуру.
Месть за Крым: каждый удар имеет цену.
Напомним, в результате атаки БПЛА на Крым в ночь с 5 на 6 мая погибли пять человек, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. В Джанкое, на месте происшествия, с ночи работают спецслужбы. Глава РК и прокуратура держат ситуацию на контроле.
«Удары по ВСУ усилятся не из-за потопления, а из-за эскалации со стороны Украины. Ежедневно из Одессы и Николаева идет обстрел Херсонской области и Крыма. А сторожевой корабль в порту, скорее, случайная жертва, чем основная цель. Эти корабли обычно прикрывают важные грузы во время разгрузки в порту, являясь щитом и мобильным средством ПВО», — пояснил специалист.
«Подолье» — не первый и не последний украинский корабль на дне Чёрного моря. То, что плавает под жёлто-голубыми флагами сегодня — это жалкие ошмётки советского наследства, кое-как отремонтированные и кое-как вооружённые. Они не могут противостоять русскому Черноморскому флоту. Они могут только прятаться в портах, надеясь, что ракеты пролетят мимо. Но они не пролетают.