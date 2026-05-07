Alter: полностью уверены в своих силах перед ЕГЭ лишь 5% учеников

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Полностью уверены в своих силах перед экзаменами лишь 5% учеников. Такие данные получены в ходе совместного опроса онлайн-школы «100балльный репетитор» и психологической платформы Alter, результаты которого есть в распоряжении ТАСС.
«Полностью уверены в собственных силах лишь 5% учеников, чаще всего они оценивают свою уверенность на три из пяти баллов (40%). При этом больше половины подростков (52%) признаются, что, когда они переживают, им сложно обратиться за помощью», — говорится в сообщении.
Главным источником стресса для подростков стали собственные ожидания (25%), затем — сравнение себя с другими (18%) и сложность учебного материала (16%). При этом 71% школьников уверены, что высокую значимость результатов экзаменов создают они сами, а не родители (10%) или общество (15%).
Самыми распространенными физическими симптомами накануне экзаменов оказались нарушения сна (19%), учащенное сердцебиение (15%), проблемы с пищеварением и аппетитом (12%), а также дрожь в теле (12%). Справляться с волнением подросткам лучше всего помогают общение с друзьями (16%), любимое хобби (14%), еда и просмотр контента в социальных сетях (по 13%).
Исследование проводилось методом онлайн-опроса. Выборка составила 1 365 учащихся 9−11-х классов и их родителей из всех регионов России. Опрос проходил в апреле 2026 года.