Здание-ОКН на улице Рождественской выставили на торги

Историческую недвижимость на улице Рождественской в Нижнем Новгороде продают с торгов. Соответствующее объявление появилось на сайте Авито.
Единым лотом реализуют несколько объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения, основное из которых — здание № 49 по улице Рождественская. Это известный дом купца Мичурина у Канавинского моста. На его фасаде размещен знаменитый триптих «Связь времен», который был номинирован на международную архитектурную премию «Золотой Трезини».
Предполагаются торги на повышение цены. Начальная цена — 134,632 млн рублей.
Покупатель (победитель) конкурса обязан будет получить разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.