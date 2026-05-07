Колесо обозрения за 80 млн тенге в Таразе работает без документов

И таких аттракционов, работающих несколько лет без разрешительных документов, в Таразе — 15, передает «24.kz». Оказалось, что еще в 2019 году коммунальная служба передала бизнесмену в аренду на три года земельный участок парка. Однако, как выяснилось, передавать землю в частные руки не имели права.
В 2021 году участок вернули в государственную собственность, и с того времени местные власти пытаются остановить работу незаконных аттракционов.
«Нет ни одного технического паспорта, ни одного разрешительного документа и сертификата качества. Мы не знаем, каким техническим требованиям соответствуют эти конструкции. Судебные разбирательства продолжаются — прошло уже около 10 процессов. Решение не вынесено, так как представители утверждают, что аттракционы им не принадлежат», — прокомментировала ситуацию руководитель юридического отдела городского акимата Гульшат Айтбаева.
Чтобы добиться прекращения работы аттракционов в парке «Женис», специалисты акимата вновь подадут иск в суд. По их словам, только так они смогут защитить жителей и гостей Тараза от травматизма.
