Срок выдачи разрешения на проживание белорусов в РФ хотят сократить на месяц

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Срок рассмотрения заявлений граждан Белоруссии с просьбой о постоянном проживании в России планируется сократить с 3 до 2 месяцев. Такое предложение правительство РФ направило президенту Владимиру Путину в рамках коррекции соглашения Москвы и Минска о свободе передвижения граждан двух стран. ТАСС ознакомился с текстом документа.
Проект протокола об изменениях предполагает, что и Россия, и Белоруссия сократят до 2 месяцев срок рассмотрения поданного заявления о разрешении на постоянное проживание. Действующая редакция соглашения предусматривает 3-месячный срок.
Кроме того, проект протокола предлагает уточнить норму о сроках пребывания в стране без регистрации в компетентных органах. Отсутствие необходимости регистрироваться в течение 90 дней сохраняется, но добавляется обязанность обратиться в соответствующие структуры при планах задержаться в стране дольше этого срока.
Соглашение было заключено в 2006 году, президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко давали ему высокую оценку. В предыдущий раз изменения вносились в договор в 2015 году.