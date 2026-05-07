Срок выдачи разрешения на проживание белорусов в РФ хотят сократить на месяц

Проект протокола об изменениях предполагает, что и Россия, и Белоруссия сократят до 2 месяцев срок рассмотрения поданного заявления.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Срок рассмотрения заявлений граждан Белоруссии с просьбой о постоянном проживании в России планируется сократить с 3 до 2 месяцев. Такое предложение правительство РФ направило президенту Владимиру Путину в рамках коррекции соглашения Москвы и Минска о свободе передвижения граждан двух стран. ТАСС ознакомился с текстом документа.

Проект протокола об изменениях предполагает, что и Россия, и Белоруссия сократят до 2 месяцев срок рассмотрения поданного заявления о разрешении на постоянное проживание. Действующая редакция соглашения предусматривает 3-месячный срок.

Кроме того, проект протокола предлагает уточнить норму о сроках пребывания в стране без регистрации в компетентных органах. Отсутствие необходимости регистрироваться в течение 90 дней сохраняется, но добавляется обязанность обратиться в соответствующие структуры при планах задержаться в стране дольше этого срока.

Соглашение было заключено в 2006 году, президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко давали ему высокую оценку. В предыдущий раз изменения вносились в договор в 2015 году.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
