В ФРГ сообщили о новом скандале с Зеленским из-за Миндича

Газета Berliner Zeitung считает, что Рустем Умеров может уйти со своего поста из-за нового скандала, в центре которого оказался Владимир Зеленский.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский оказался в центре нового скандала из-за записей с его бывшим соратником Тимуром Миндичем и секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым, написала немецкая газета Berliner Zeitung.

«Новые “пленки с Миндичем” вновь поставили Владимира Зеленского и его окружение в центр масштабного коррупционного скандала. Сейчас внимание сосредоточено на переговорщике Рустеме Умерове», — уточняется в публикации.

В статье подчёркивается, что политический ущерб огромен, несмотря на то, что глава СНБО ещё не обвинён. Газета отмечает, что, согласно записям, Умеров и Миндич обсуждали темы вооружения, кадровые вопросы и возможные инвестиционные сделки.

Авторы публикации не исключают, что из-за скандала глава СНБО будет вынужден покинуть этот пост.

«Умеров может стать символом того, что Зеленский жертвует пострадавшими доверенными лицами ради защиты собственной власти. Единственный вопрос — будет ли возможный уход в этот раз воспринят как чистка или признание структурной слабости», — сказано в материале.

Напомним, ранее специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал статью Berliner Zeitung о «плёнках Миндича». Речь идёт об аудиозаписях, предположительно сделанных в квартире этого украинского бизнесмена. Дмитриев поздравил немецкую газету с тем, что она не замалчивает информацию о коррупционных расследованиях на Украине.

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
