В ФРГ сообщили о новом скандале с Зеленским из-за Миндича

Владимир Зеленский оказался в центре нового скандала из-за записей с его бывшим соратником Тимуром Миндичем и секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым, написала немецкая газета Berliner Zeitung.
«Новые “пленки с Миндичем” вновь поставили Владимира Зеленского и его окружение в центр масштабного коррупционного скандала. Сейчас внимание сосредоточено на переговорщике Рустеме Умерове», — уточняется в публикации.
В статье подчёркивается, что политический ущерб огромен, несмотря на то, что глава СНБО ещё не обвинён. Газета отмечает, что, согласно записям, Умеров и Миндич обсуждали темы вооружения, кадровые вопросы и возможные инвестиционные сделки.
Авторы публикации не исключают, что из-за скандала глава СНБО будет вынужден покинуть этот пост.
«Умеров может стать символом того, что Зеленский жертвует пострадавшими доверенными лицами ради защиты собственной власти. Единственный вопрос — будет ли возможный уход в этот раз воспринят как чистка или признание структурной слабости», — сказано в материале.
Напомним, ранее специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал статью Berliner Zeitung о «плёнках Миндича». Речь идёт об аудиозаписях, предположительно сделанных в квартире этого украинского бизнесмена. Дмитриев поздравил немецкую газету с тем, что она не замалчивает информацию о коррупционных расследованиях на Украине.