Имущество беглого красноярского бизнесмена Романа Гольдмана продали по цене вдвое ниже начальной

В Красноярске имущественный комплекс компании «Сибнефтьрезерв», принадлежащей экс-депутату Заксобрания края Роману Гольдману, продан за 50,2 млн рублей при начальной цене в 96,3 млн рублей. Об этом говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Победителем торгов признана компания «Краспромнефть». В лот были включены земельный участок площадью 12,2 тыс. кв. м, электроцех с узлом слива-налива нефтепродуктов, сливной узел нефтепродуктов и электроснабжение электроустановок нежилого здания.
По информации ТАСС, «Краспромнефть» зарегистрирована в 2019 году в Красноярске и занимается торговлей топливом. «Сибнефтьрезерв» также продавал горюче-смазочные материалы в составе холдинга «Голдман групп». С 2024 года ООО находится в стадии конкурсного производства. В состоянии банкротства и ряд других компаний экс-депутата, сам он тоже является банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества.
Напомним, в ноябре 2023 года Романа Гольдмана объявили в федеральный розыск после возбуждения уголовного дела о мошенничестве в сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе «Агро вклад» (входит в «Голдман групп»). Потерпевшими там были признаны около 1,5 тыс. вкладчиков. С января 2024 года экс-депутат находится в международном розыске, а в феврале того же года Центральный районный суд Красноярска его заочно арестовал. Позднее в отношении Гольдмана возбудили еще одно уголовное дело — об отмывании более 40 млн рублей. Отметим, депутатских полномочий его лишили из-за дела о небрежном хранении оружия, повлекшем гибель человека.