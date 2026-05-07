Имущество беглого красноярского бизнесмена Романа Гольдмана продали по цене вдвое ниже начальной

Напомним, в ноябре 2023 года Романа Гольдмана объявили в федеральный розыск после возбуждения уголовного дела о мошенничестве в сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе «Агро вклад» (входит в «Голдман групп»). Потерпевшими там были признаны около 1,5 тыс. вкладчиков. С января 2024 года экс-депутат находится в международном розыске, а в феврале того же года Центральный районный суд Красноярска его заочно арестовал. Позднее в отношении Гольдмана возбудили еще одно уголовное дело — об отмывании более 40 млн рублей. Отметим, депутатских полномочий его лишили из-за дела о небрежном хранении оружия, повлекшем гибель человека.