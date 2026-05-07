В Хабаровск прибыла частица Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата

В Хабаровск впервые прибыла частица Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.
Частицы Вечного огня отправились в города-герои, города воинской славы и еще в 14 стран мира. В столицу Хабаровского края пламя доставили самолетом в специальной лампаде.
"Хабаровск встретил священное пламя как Город воинской славы — это высокая честь и большая ответственность. Торжественная церемония прошла у Молодежного досугового центра — именно здесь мы планируем установить монумент в честь Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Несколько других лампадок, которые зажгли от основной, передали главам районов края. С их помощью в разных уголках региона в память о героях зажжется Вечный огонь.