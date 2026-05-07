140 незаконных гаражей и павильонов убрали с улиц Владивостока

В течение апреля рабочие вывезли самовольно установленные гаражи — конструкции убрали с Пушкинской, Могилевской, Нейбута, Аллилуева, Днепровской, проспекта 100-летия Владивостока и по другим адресам. Кроме того, специалисты полностью разобрали нежилые строения и павильоны на Русской, Пограничной, Нейбута, а также в районе бухты Аякс.