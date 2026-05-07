Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев сорвал перемирие: Россия готовит «Орешник» в ответ на провокации

Вопреки объявленному «режиму тишины», ВСУ атаковали Крым и другие регионы РФ. Генерал Липовой и депутат Колесник — о том, каким будет жесткий ответ за срыв перемирия и угрозу Дню Победы.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский в ответ на объявленное Россией перемирие 8−9 мая объявил собственный «режим тишины» и пообещал прекратить огонь с 00:00 6 мая. Однако слово киевского режима не продержалось и часа: в ту же ночь дежурные силы ПВО России перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской, Брянской, Курской, Московской областями, Крымом и акваторией Чёрного моря.

Самый трагический удар пришёлся по крымскому Джанкою, где в результате атаки погибли 5 человек.

Трое детей погибли во время киевского «режима тишины».

Около полуночи, когда город спал, вражеские БПЛА нанесли удар по жилому кварталу в Джанкое. Беспилотник попал в многоэтажный дом, начался пожар, пламя охватило несколько квартир.

Пять мирных жителей погибли на месте. Позже прокуратура Крыма уточнила: среди жертв — трое детей. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил соболезнования семьям погибших.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее «актом терроризма киевского режима, который в неонацистском угаре активизировался перед 9 Мая». Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник добавил: «Вот это называется режим прекращения огня, который вводит Украина. Украина никогда не выполняет свои обязательства по такого рода гуманитарным действиям».

Политическая игра Киева.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru объяснил логику Киева, пояснив, что Украина пытается обвинить Россию в якобы срыве перемирия.

«Украина в очередной раз попыталась обмануть саму себя. Зеленский давно направляет свои заявления на создание очередной провокации против России и каждый раз пытается обвинить Россию в том, что Киев хочет мира, а Россия не соглашается», — пояснил он.

По словам генерала, расчёт прост: Киев специально ударил по городам РФ, чтобы спровоцировать ответный удар и заявить, что якобы Россия первая сорвала перемирие.

«Всё это направлено на то, чтобы 8−9 мая Киев мог запустить дроны и осуществить террористические атаки. Идёт политическое словоблудие со стороны киевского режима, политическая игра, но Киев в любом случае проиграет», — резюмировал Липовой.

Жесткий ответ РФ.

Минобороны России ещё 4 мая выступило с жестким предупреждением: в случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы Вооружённые Силы РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева.

«Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась», — подчеркнули в военном ведомстве.

Гражданскому населению и иностранным дипломатам рекомендовано своевременно покинуть украинскую столицу.

«Ультиматум России остаётся в силе. Если 8−9 числа будут совершены попытки атак, ВС РФ дадут жёсткий ответ по центру Киева», — подтвердил генерал Липовой.

Цели в Киеве определены.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с aif.ru раскрыл детали возможного удара.

«Удары будут наносить по административным центрам. Военные выберут цели для большей эффективности. Думаю, что цели уже определены, осталось только нажать кнопку, если будет провокация против Москвы и Парада Победы», — уточнил он.

В центре Киева — преимущественно в Печерском районе и вдоль улицы Крещатик — сосредоточены офис президента Украины, Дом Правительства, Национальный банк, Киевская городская администрация и множество министерств.

Колесник подчеркнул, что армия РФ применит самое эффективное оружие, в том числе —новейший комплекс «Орешник».

«Может быть использовано всё, что угодно, что эффективно в данный момент и в данное время. Удар будет нанесён без всякого сомнения, если Зеленский попытается сорвать нам празднование Дня Победы», — заявил парламентарий.

Зеленский сбежит.

Отвечая на вопрос, может ли удар России затронуть бункер Зеленского на Банковой, Андрей Колесник высказал сомнение, что украинский лидер вообще останется в столице.

«Не думаю, что Зеленский в центре Киева будет находиться. Он будет сидеть где-то в другом месте, если вообще не уедет куда-нибудь за границу, потому что смелостью он не отличается», — констатировал депутат ГД.

Киев в очередной раз подтвердил, что его слова о мире ничего не стоят. Россия предупредила: цена за срыв Дня Победы будет высокой.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше