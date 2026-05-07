Владимир Зеленский в ответ на объявленное Россией перемирие 8−9 мая объявил собственный «режим тишины» и пообещал прекратить огонь с 00:00 6 мая. Однако слово киевского режима не продержалось и часа: в ту же ночь дежурные силы ПВО России перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской, Брянской, Курской, Московской областями, Крымом и акваторией Чёрного моря.
Самый трагический удар пришёлся по крымскому Джанкою, где в результате атаки погибли 5 человек.
Трое детей погибли во время киевского «режима тишины».
Около полуночи, когда город спал, вражеские БПЛА нанесли удар по жилому кварталу в Джанкое. Беспилотник попал в многоэтажный дом, начался пожар, пламя охватило несколько квартир.
Пять мирных жителей погибли на месте. Позже прокуратура Крыма уточнила: среди жертв — трое детей. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил соболезнования семьям погибших.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее «актом терроризма киевского режима, который в неонацистском угаре активизировался перед 9 Мая». Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник добавил: «Вот это называется режим прекращения огня, который вводит Украина. Украина никогда не выполняет свои обязательства по такого рода гуманитарным действиям».
Политическая игра Киева.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru объяснил логику Киева, пояснив, что Украина пытается обвинить Россию в якобы срыве перемирия.
«Украина в очередной раз попыталась обмануть саму себя. Зеленский давно направляет свои заявления на создание очередной провокации против России и каждый раз пытается обвинить Россию в том, что Киев хочет мира, а Россия не соглашается», — пояснил он.
По словам генерала, расчёт прост: Киев специально ударил по городам РФ, чтобы спровоцировать ответный удар и заявить, что якобы Россия первая сорвала перемирие.
«Всё это направлено на то, чтобы 8−9 мая Киев мог запустить дроны и осуществить террористические атаки. Идёт политическое словоблудие со стороны киевского режима, политическая игра, но Киев в любом случае проиграет», — резюмировал Липовой.
Жесткий ответ РФ.
Минобороны России ещё 4 мая выступило с жестким предупреждением: в случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы Вооружённые Силы РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева.
«Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась», — подчеркнули в военном ведомстве.
Гражданскому населению и иностранным дипломатам рекомендовано своевременно покинуть украинскую столицу.
«Ультиматум России остаётся в силе. Если 8−9 числа будут совершены попытки атак, ВС РФ дадут жёсткий ответ по центру Киева», — подтвердил генерал Липовой.
Цели в Киеве определены.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с aif.ru раскрыл детали возможного удара.
«Удары будут наносить по административным центрам. Военные выберут цели для большей эффективности. Думаю, что цели уже определены, осталось только нажать кнопку, если будет провокация против Москвы и Парада Победы», — уточнил он.
В центре Киева — преимущественно в Печерском районе и вдоль улицы Крещатик — сосредоточены офис президента Украины, Дом Правительства, Национальный банк, Киевская городская администрация и множество министерств.
Колесник подчеркнул, что армия РФ применит самое эффективное оружие, в том числе —новейший комплекс «Орешник».
«Может быть использовано всё, что угодно, что эффективно в данный момент и в данное время. Удар будет нанесён без всякого сомнения, если Зеленский попытается сорвать нам празднование Дня Победы», — заявил парламентарий.
Зеленский сбежит.
Отвечая на вопрос, может ли удар России затронуть бункер Зеленского на Банковой, Андрей Колесник высказал сомнение, что украинский лидер вообще останется в столице.
«Не думаю, что Зеленский в центре Киева будет находиться. Он будет сидеть где-то в другом месте, если вообще не уедет куда-нибудь за границу, потому что смелостью он не отличается», — констатировал депутат ГД.
Киев в очередной раз подтвердил, что его слова о мире ничего не стоят. Россия предупредила: цена за срыв Дня Победы будет высокой.