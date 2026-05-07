Брюссель в случае масштабного военного конфликта может сделать страны Балтии зоной первого удара. Об этом РИА Новости заявил бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.
Политик отметил, что НАТО в последние годы усиливает военное присутствие в Прибалтике.
«Прибалтийские элиты играют роль добровольного щита, рассчитывая, что присутствие альянса гарантирует им безопасность. На самом деле это превращает регион в потенциальную зону первого удара», — сказал экс-депутат.
Панкратов считает, что рост военной активности в странах Балтии усиливает напряженность и увеличивает вероятность инцидентов, последствия которых могут быть необратимыми.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у руководства НАТО «поехала крыша». По его словам, отправной точкой стали действия США против Ирана. Политик предупредил, что от альянса следует ожидать других абсурдных действий.