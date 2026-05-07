Сибиряк рассказал, почему ушел в беспилотные войска со второго курса политеха

Студент второго курса Томского политехнического университета Николай Иванов из города Белово Кемеровской области взял академический отпуск и подписал контракт с Минобороны.
По словам Николая, он учился на отлично, но подумал, что Родине нужны молодые и шустрые специалисты.
«Я просто в один день взял, уехал, подписал контракт. А потом уже на расстоянии заполнил бумаги на академический отпуск», — рассказал парень.
Он признался, что освоил управление БПЛА быстрее всех в своем расчете. Коллектив называет дружелюбным и слаженным. После службы Николай планирует вернуться в вуз и получить гражданскую специальность. Ему уже подтвердили, что академический отпуск сохранят до конца контракта даже в случае его продления.
В Красноярском крае тоже можно заключить такой контракт с Минобороны. Он рассчитан на год и не предусматривает перевода в штурмовики. Заработок оператора БПЛА за год может достигать 6 миллионов рублей. Требования к возрасту — от 18 до 45 лет, группы здоровья А и Б. Приоритет отдают геймерам. Кандидатам нужно пройти спецобучение. Подробности — на сайте беспилотныевойска.рф и по телефону 117.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.