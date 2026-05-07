В правительстве Хабаровского края обсудили контроль за продажей алкоголя

В правительстве Хабаровского края состоялся круглый стол, посвящённый контролю за розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Участниками встречи стали представители бизнеса, прокуратуры, Законодательной Думы, правоохранительных органов, Росалкогольтабакконтроля по ДФО и главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края. Главная задача, которую правительство края ставит перед всеми ведомствами, — сделать правила для добросовестных предпринимателей понятными и прозрачными, для жителей — обеспечить безопасность, а для нарушителей — неотвратимость наказания вплоть до потери лицензии.
В Хабаровском крае розничную продажу алкоголя ведут более 6 тысяч торговых объектов, лицензии имеют 760 юридических лиц. Начальник главного контрольного управления губернатора и правительства края Алексей Шлямин подчеркнул, что государственному регулированию оборота алкоголя придаётся особое значение, так как от его полноты напрямую зависит здоровье населения и экономическое развитие.
Главное управление регионального госконтроля и лицензирования по поручению правительства последовательно пресекает нарушения в этой сфере. За прошлый год возбуждено 24 административных производства, нарушители оштрафованы на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. Из незаконного оборота изъято около 2,4 тысяч единиц алкогольной продукции общим объёмом более 1 624 литра.
Мы усилили работу по пресечению нелегальной продажи алкоголя. Для этого обращаемся в арбитражные суды с заявлениями об аннулировании лицензий. В результате в прошлом году суд вынес три решения об аннулировании лицензий, а работа двух предприятий приостановлена. В этом году работа продолжена: в отношении двух компаний действие лицензий уже приостановлено, — отметила заместитель начальника управления Анна Новосельцева.
Правительство края также прорабатывает меры по снижению доступности алкоголя. С 1 сентября 2026 года в Николаевском районе вступят в силу новые нормативные расстояния от торговых объектов до социальных учреждений — от 30 до 70 метров. Предприниматели, чьи точки окажутся ближе, должны будут исправить ситуацию.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Веретенников подвёл итог: «Каждый должен выполнять свою работу: парламентарий — создавать правильные условия, органы власти — контролировать и развивать отрасль, бизнес — всё это выполнять и развивать свои предприятия. При этих вводных и будет главный результат — развитие экономики страны и региона».
Мероприятие прошло в рамках Стратегии демографической политики Дальнего Востока, направленной на сохранение численности населения и формирование политики здоровьесбережения.
