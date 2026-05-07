Рэпер Flo Rida прилетел в Новосибирск для завершения тура по России

НОВОСИБИРСК, 7 мая. /ТАСС/. Американский рэпер Flo Rida (Трэмар Диллард) впервые прилетел в Новосибирск, где состоится финальный концерт его тура по России. Об этом сообщили в концертном агентстве Say Agency, которое организовывает шоу.
«Новосибирск, Flo Rida уже на месте», — говорится в сообщении. В агентстве отметили, что это первый концерт рэпера в столице Сибири, а также его финальное выступление в рамках тура по России.
Как рассказала ТАСС PR-директор агентства Жанна Гарбер, артист попросил, чтобы в меню его и команды были национальные сибирские блюда. «Поэтому он обязательно попробует пельмени, строганину и варенье из шишек. Кроме того, артисту после выступлений в Москве и Краснодаре потребуется отдых перед концертом в Новосибирске, поэтому он планирует провести утро перед концертом в спа по-сибирски», — сказала собеседница ТАСС.
Диллард родился 16 сентября 1979 года в Майами-Гарденс в штате Флорида. Первую популярность ему принес написанный совместно с T-pain дебютный сингл Low, удерживающий первое место в Billboard Hot 100 в течение 10 недель и ставший рекордсменом цифровых продаж за всю историю.