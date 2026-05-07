Для участников «Бессмертного полка» в Хабаровске организуют специальные автобусы

Люди смогут спокойно уехать домой в разные концы города.

Источник: Хабаровский край сегодня

Участники шествия «Бессмертный полк» 9 мая смогут быстро ухать домой после окончания акции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на городское управление промышленности и транспорта Хабаровска. Их будут ждать автобусы на ближайших остановках:

— улица Ленина, остановка «Гостиница “Амур” в направлении от реки Амур — маршруты № 8, 10, 23;

— улица Ленина, остановка «Гидрометцентр» в направлении от реки Амур — маршруты № 1С, 33, 56;

— улица Ленина, остановка «Гостиница “Амур” в направлении реки Амур — маршруты № 1 Л, 29К;

— улица Калинина, остановка «Детский мир» — маршруты № 34, 71, 73.

Получить информацию о работе маршрутов пассажиры могут у диспетчера МБУ Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56 или с использованием веб-приложения «Go2bus».