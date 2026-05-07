Герой России Сайфуллин: письма детей спасают жизни бойцам в зоне СВО

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Письма детей нередко спасают жизни российским бойцам, выполняющим задачи в зоне спецоперации. Об этом заявил ТАСС заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.
«Мы же все сейчас на связи, у каждого телефон, над нами летают спутники. А в зоне СВО, допустим, по бойцу ведется непрерывный огонь, радиостанция села, никакой связи нет и идет шквал огня. Боец достает письмо, а там написано: “Маша, 5-й класс. Дорогой солдат, я не знаю, как тебя зовут, но я тебя прошу: вернись домой живым”. Я вам могу много примеров привести, когда бойцы оставались живыми, находили этих школьников, приходили в школу и говорили: “Маша, Петя, Вася, Руслан, благодаря твоему письму я остался жив”. Слово лечит и слово калечит», — сказал Сайфуллин.
Герой России подчеркнул, что подрастающее поколение россиян должно знать, какие события происходят в зоне СВО. «Ребенок, живущий в Тюмени, Екатеринбурге, Владивостоке или же Москве, ничем не отличается от ребенка, который живет в Лисичанске, Донецке, Луганске, Кременной. Абсолютно такие же дети. Мы находимся сейчас в зоне спецоперации, чтобы к нам в дом не пришла война. Но наши дети, подрастающие поколения, обязаны это знать, и об этом нужно говорить», — заявил Сайфуллин.