Герой России Сайфуллин: письма детей спасают жизни бойцам в зоне СВО

«Мы же все сейчас на связи, у каждого телефон, над нами летают спутники. А в зоне СВО, допустим, по бойцу ведется непрерывный огонь, радиостанция села, никакой связи нет и идет шквал огня. Боец достает письмо, а там написано: “Маша, 5-й класс. Дорогой солдат, я не знаю, как тебя зовут, но я тебя прошу: вернись домой живым”. Я вам могу много примеров привести, когда бойцы оставались живыми, находили этих школьников, приходили в школу и говорили: “Маша, Петя, Вася, Руслан, благодаря твоему письму я остался жив”. Слово лечит и слово калечит», — сказал Сайфуллин.