Красноярские врачи запатентовали новый способ восстановления памяти

Врачи отделения реабилитации Красноярской клинической больницы № 20 изобрели новую методику восстановления памяти у перенесших инсульт пациентов. Для этого применяют тактильную азбуку Брайля для слепых. Метод поможет реабилитации пациентов с незначительными нарушениями памяти и мышления. Занятия проводят вместе логопед и нейропсихолог. Вначале задействуются зрение и осязание, чтобы человек запомнил буквы. Затем он учится читать простейшие слова из 3−9 букв, но уже не глядя, только на ощупь. Достаточно 9 ежедневных занятий по 25−30 минут, причем проходить реабилитация может даже на дому. Мозг после инсульта нуждается в построении новых нервных связей. Обучение чтению по Брайлю — это мощная тренировка для ума, которая задействует осязание, память и внимание одновременно, — рассказал разработчик метода заведующий отделением ранней реабилитации врач-невролог Сергей Кабыш. В работе ему помогала медицинский логопед Софья Ворона. Методику запатентовали в качестве нового способа восстановления пациентов после инсульта. Добавим, она соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».