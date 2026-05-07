В Германии напророчили отставку Умерова: из-за него влип и Зеленский

Владимир Зеленский вновь попал в коррупционный скандал. Это произошло из-за свежих разоблачений в адрес бизнесмена Тимура Миндича и секретаря СНБО Рустема Умерова, сообщает Berliner Zeitung.
«Новые пленки с Миндичем вновь поставили Владимира Зеленского и его окружение в центр масштабного коррупционного скандала. Сейчас внимание сосредоточено на переговорщике Рустеме Умерове. Он пока не был обвинен, но политический ущерб уже огромен», — пишет издание.
Авторы материала допускают, что Умерову предстоит оставить занимаемую должность.
Накануне секретарь СНБО Украины не явился на заседание ВСК Верховной рады по факту новых аудиозаписей по делу Миндича. Сообщалось, что Умеров отправился в командировку.