В Калининградской области заявили о ввозе заразных растений из соседних стран

КАЛИНИНГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Сотрудники управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Калининградской области фиксируют попытки ввоза в регион из соседних недружественных государств продукции с заразными карантинными объектами. Об этом сообщил в интервью региональному информационному центру «ТАСС Калининград» руководитель управления Россельхознадзора по Калининградской области Владимир Чухарев.
«Хотел бы сказать, что действительно страны, которые нас окружают, им очень не нравится, что Калининградская область развивается. Они используют разные технологии, чтобы нарушить экономику нашей области. Поэтому они используют разные методы, в том числе, когда в область завозятся либо растения, либо еще что-то с какими-то заразными карантинными объектами», — заявил глава управления Россельхознадзора. Он считает важным вовремя пресекать попытки ввоза такой продукции, чтобы не навредить сельскому хозяйству региона.
Он проинформировал, что на территории области есть специализированные мощности, на которых уничтожают опасную продукцию «тем или иным способом, которые регламентированы законодательством». «Все это происходит по закону, то есть по специальной технологии, чтобы дальше не было распространения опасных болезней», — подчеркнул глава управления.
Чухарев обратил внимание на то, что в Калининградскую область поступает «много товаров как фитосанитарного назначения, так и ветеринарного». «Мы осуществляем контроль на границе, а также на складах временного хранения», — отметил он.
При этом глава регионального управления Россельхознадзора, к примеру, уточнил, что импортное мясо «приходит только в переработку». «На прилавок попадает то (мясо — прим. ТАСС), что выращивается здесь у нас, в области, или завозится с основной части территории Российской Федерации», — пояснил Чухарев.
Одновременно, по его словам, отдельные страны проявляют интерес к мясному сырью, производимому в Калининградской области. «Постоянно мы получаем уведомления о том, что те или иные страны, например, южноафриканских регионов, хотят покупать нашу продукцию, в том числе свинину», — сказал руководитель управления. Также он сообщил, что «буквально на днях сняли все ограничения в нашу дружественную страну — в Белоруссию, то есть теперь вся Калининградская область может возить свинину в Белоруссию», — отметил он.