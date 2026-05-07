Комсомольчане получили прямой доступ к данным о качестве воздуха

В Комсомольске-на-Амуре запустили систему открытого мониторинга качества воздуха. Теперь любой житель города может в режиме реального времени узнать, чем он дышит, — достаточно навести телефон на QR-код. Данные поступают напрямую от Дальневосточного подразделения Росгидромета, и никаких посредников между цифрами и человеком больше нет.
Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Чистый воздух», который входит в президентский национальный проект «Экологическое благополучие», инициированный Владимиром Путиным. Информация о состоянии воздуха обновляется каждый месяц и публикуется на сайте городской администрации. Чтобы охватить максимальное число жителей, листовки с QR-кодом расклеили в местах с высокой проходимостью: в поликлиниках, школах, детских садах, библиотеках, административных зданиях и даже в общественном транспорте. Едешь в автобусе, навел камеру — и вот тебе сводка.
Такой прямой доступ к данным решает сразу две задачи. Во-первых, люди получают достоверную информацию из первоисточника, а не из слухов и панических постов в соцсетях. Во-вторых, сама система становится прозрачнее: если воздух грязный, это видно, и отмахнуться от проблемы уже не получится.
Министр природных ресурсов края Александр Леонтьев пояснил, что экологическое просвещение — это не лозунг, а обязательное условие успешной реализации нацпроекта. «Широкий охват населения, экопросвещение и обеспечение открытого доступа к информации — это важнейшая задача на сегодня», — подчеркнул он. И с этим трудно спорить: пока человек не видит цифр, он не понимает масштаба проблемы и не готов менять привычки.
Комсомольск-на-Амуре и рабочий поселок Чегдомын стали участниками федерального эксперимента по квотированию выбросов еще в сентябре 2023 года. Цель — к 2036 году вдвое сократить объем загрязняющих веществ в атмосфере. Для этого разработан комплексный план: перевод частных домов с дровяного отопления на газ с субсидиями для всех категорий граждан, модернизация предприятий, экологические акции. Отметим, что 2 мая Хабаровский край первым из дальневосточных регионов присоединился к всероссийской акции «Выбираю чистый воздух».