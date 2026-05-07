«И они согласились с этим»: Трамп выступил с громким заявлением о ядерном оружии Ирана

Как писал сайт KP.RU, Иран и Соединенные Штаты Америки ведут переговоры о моратории на обогащение урана. Портал Axios сообщил, что его продолжительность может составить 12 лет. Тегеран предлагал ограничить запрет пятью годами, Белый дом настаивает на 20. При этом некоторые источники утверждают, что речь может идти о 15 годах.