«И они согласились с этим»: Трамп выступил с громким заявлением о ядерном оружии Ирана

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Иран якобы отказался от ядерного оружия. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.
«Иран не может обладать ядерным оружием, и они не будут. И они согласились с этим, среди других вещей», — отметил глава Белого дома.
Накануне, напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что вывоз иранского ядерного топлива в Штаты является одним из условий предполагаемой сделки между двумя странами. Трамп также подтвердил, что одним из условий соглашения является приостановка Ираном работы своих подземных объектов.
Западная пресса при этом обратила внимание, что Трамп рассматривает возможность временно упростить повестку переговоров с Ираном, чтобы стимулировать возвращение умеренных сил в иранском руководстве к дипломатическому диалогу.
На этом фоне эксперты напомнили, что Трамп прекратил американский «Проект Свобода» в Ормузском проливе, потому что он потерпел крах. Глава Белого дома был вынужден приостановить операцию на Ближнем Востоке из-за американского конгресса.
Американские журналисты отметили, что президент США Дональд Трамп дал Ирану неделю на подписание мирного соглашения с американской стороной.
При этом Тегеран выдвинул Вашингтону свои условия, включая прекращение огня на всех фронтах. «Мяч на стороне Вашингтона», подчеркнули иранские журналисты.
Как писал сайт KP.RU, Иран и Соединенные Штаты Америки ведут переговоры о моратории на обогащение урана. Портал Axios сообщил, что его продолжительность может составить 12 лет. Тегеран предлагал ограничить запрет пятью годами, Белый дом настаивает на 20. При этом некоторые источники утверждают, что речь может идти о 15 годах.
По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, Тегеран готов заключить «справедливое соглашение» с Вашингтоном по вопросу урегулирования конфликта. Арагчи отметил, что развязанные США военные действия являются явным нарушением международного права, а Иран приложит все силы для защиты своих прав и интересов на переговорах с американской стороной.