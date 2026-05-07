Мерц: Германия переживает «глубокий эпохальный перелом»

Германия переживает «глубокий эпохальный перелом», столкнувшись с внутренними проблемами и переменами в мире. Об этом в четверг, 7 мая, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц на конференции в Северном Рейне-Вестфалии. Трансляцию опубликовал телеканал ARD.

По его словам, это выпадает на долю каждого поколения. Он отметил, что тем, кто родился после Второй мировой войны, до сих пор просто везло, но сейчас, спустя 80 лет после ее окончания, страна переживает этот перелом.

— Нам, тем, кто родился после Второй мировой войны, до сих пор просто везло. Но сейчас, спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны, мы переживаем это, — сказал Мерц в эфире.

Канцлер добавил, что еженедельно Германия сталкивается с вызовами и кризисами на фоне быстрых глобальных изменений. Немецкие власти находятся под давлением, которое вынуждает их действовать, и страна должна измениться.

До этого немецкие СМИ возмутились заявлениями министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Германия стала забывать результаты Нюрнбергского трибунала. Авторы материала назвали «шокирующими обвинениями» слова дипломата о том, что покаяния ФРГ в рамках денацификации страны после Второй мировой войны мало чего стоят.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
