Германия переживает «глубокий эпохальный перелом», столкнувшись с внутренними проблемами и переменами в мире. Об этом в четверг, 7 мая, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц на конференции в Северном Рейне-Вестфалии. Трансляцию опубликовал телеканал ARD.
— Нам, тем, кто родился после Второй мировой войны, до сих пор просто везло. Но сейчас, спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны, мы переживаем это, — сказал Мерц в эфире.
Канцлер добавил, что еженедельно Германия сталкивается с вызовами и кризисами на фоне быстрых глобальных изменений. Немецкие власти находятся под давлением, которое вынуждает их действовать, и страна должна измениться.
До этого немецкие СМИ возмутились заявлениями министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Германия стала забывать результаты Нюрнбергского трибунала. Авторы материала назвали «шокирующими обвинениями» слова дипломата о том, что покаяния ФРГ в рамках денацификации страны после Второй мировой войны мало чего стоят.