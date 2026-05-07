В ГД предложили называть новые улицы в России «Улицами защитников Родины»

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Одна из новых улиц в каждом населенном пункте РФ должна носить название «Улица защитников Родины», соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму. Об этом ТАСС сообщил зампред думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев («Справедливая Россия»).
«Мы помним героев войны с Наполеоном, Великой Отечественной войны, и сегодня у России появляются новые герои — участники специальной военной операции. Они так же защищают страну, свои семьи, наше будущее. И название “Улица защитников Родины” как раз соединяет все поколения, всю память народную в один сильный символ», — сказал депутат.
По мнению Григорьева, стране сегодня особенно нужно объединяющее всех название, которое будет звучать в каждом регионе, которое коснется всех времен и всех защитников. Он добавил, что почти в каждом российском городе есть улица Ленина, во многих населенных пунктах есть улицы, названные в честь героев Отечества.
«Я считаю, что в каждом регионе России, в каждом населенном пункте, где появляются новые улицы, одна из них должна получить такое имя. Чтобы человек шел по ней и задумался: мирная жизнь часто не дается просто так, за нее борются настоящие герои», — заключил Григорьев.